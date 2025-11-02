Baleset
2 órája
A szántóföldön állt meg az autó, le kellett zárni az utat
Lesodródott az útról egy autó a 67-esen, Mozsgónál, a hatósági munkálatok idejére félpályán halad a forgalom.
Forrás: Olvasói fotó
Az úttestről a szántóföldre sodródott, majd felborult egy gépkocsi a 67-es főút 7-es kilométerszelvényénél, Mozsgó térségében. A három utas ki tudott szállni a járműből, amelyet a szigetvári hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően áramtalanítanak. A munkálatok idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre