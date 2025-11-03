november 3., hétfő

Győző névnap

A mentőkre is szükség volt

3 órája

Mindkét sofőrt kórházba szállították, helyszíni képek a baleset helyszínéről, Komlóról (FOTÓK)

Címkék#komló#Országos Mentőszolgálat#autó

Csúnya baleset borzolta a kedélyeket hétfőn délután.

Bama.hu

Ahogy arról már a hétfői nap során beszámoltunk, egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője megkeresésünkre elárulta, hogy a két idős sofőrt a helyszínről kórházba szállították.

Mindkét sofőrt kórházba szállították.
Forrás: BalesetInfo/Németh Zoltán memo-car Kft.

 

Ez már a harmadik baleset volt a hétfői nap során.
Forrás: BalesetInfo/Németh Zoltán memo-car Kft.

 

