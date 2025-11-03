Mindkét sofőrt kórházba szállították, helyszíni képek a baleset helyszínéről, Komlóról (FOTÓK)

Ahogy arról már a hétfői nap során beszámoltunk, egymásba hajtott két autó Komlón, a Kossuth Lajos utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője megkeresésünkre elárulta, hogy a két idős sofőrt a helyszínről kórházba szállították.

Forrás: BalesetInfo/Németh Zoltán memo-car Kft.