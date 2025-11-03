Mi lesz még ma?
Egész nap ez lesz? Újabb autó az árokban, egy embert a tűzoltók szabadítottak ki
Újabb szerencsétlenség.
A reggeli balesetet követően újabb szerencsétlenség történt Baranya útjain. Árokba borult egy személyautó Palotabozsok határában, a Kossuth Lajos utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy embert a véméndi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a járműből, amelyet áramtalanítottak.
