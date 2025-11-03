Elesett az Árkád környéke: négyes karambol történt a felüljárón (FOTÓK) – FRISSÍTVE

Négy autó ütközött össze a délutáni csúcsforgalomban Pécsen, az Árkádnál található felüljárón. A bevásárlóközpont környéke elesett, hatalmas a dugó. Információink szerint ráfutásos baleset miatt alakult ki a torlódás, a helyszínre rendőr- és mentőautó is érkezett.

Négy autó ütközött össze.

A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette lapunknak, hogy ráfutásos baleset történt. Az OMSZ kommunikációs szervezője, Sebő Katalin arról tájékoztatta lapunkat, hogy a négyes karambol helyszínén két embert láttak el, majd onnan kórházba szállították őket.