Tragédia ez a nap

2 órája

Elesett az Árkád környéke: négyes karambol történt a felüljárón (FOTÓK) – FRISSÍTVE

Címkék#rendőr#karambol#Árkád#baleset

Hatalmas a torlódás.

Bama.hu

Négy autó ütközött össze a délutáni csúcsforgalomban Pécsen, az Árkádnál található felüljárón. A bevásárlóközpont környéke elesett, hatalmas a dugó. Információink szerint ráfutásos baleset miatt alakult ki a torlódás, a helyszínre rendőr- és mentőautó is érkezett.

Négy autó ütközött össze.

 

A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette lapunknak, hogy ráfutásos baleset történt. Az OMSZ kommunikációs szervezője, Sebő Katalin arról tájékoztatta lapunkat, hogy a négyes karambol helyszínén két embert láttak el, majd onnan kórházba szállították őket.

Elesett az Árkád környéke, négyes karambol történt a felüljárón

Fotók: Sándor Judit

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
