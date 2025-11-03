Hol lehetsz, Bianka? Eltűnt egy 14 éves mohácsi lány

A Mohácsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri Barna Bianka eltűnt személy felkutatásához. A 14 éves lány 2025. október 31-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról.

Barna Bianka eltűnt, a rendőrség kiadta a körözést.

Forrás: police.hu

Bianka 2011. február 23-án született Mohácson. Testalkata vékony, testmagassága 166–170 cm, testsúlya 41–50 kilogramm. Haja szőke, hosszú, hátig érő, szeme kék.

A rendőrség kéri, hogy aki Barna Biankát felismeri, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy látta őt, az jelentkezzen a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a Mohácsi Rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!