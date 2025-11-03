Rossz társaságba keveredett, Pécs felé indult, majd eltűnt – napok óta nem találják a fiatal mohácsi lányt

Ahogy arról a hétfői nap során már beszámoltunk, égre-földre keresik Barna Biankát, már a rendőrség is kiadta a körözést. A 14 éves mohácsi lány 2025. október 31-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt lány családja is borzasztóan aggódik.

Eltűnt a 14 éves Bianka, sehol sem akadnak a nyomára.

Forrás: police.hu

Eltűnt egy fiatal lány Baranyában

Sikerült elérnünk Bianka édesanyját, Ágnes pedig készséggel nyilatkozott lapunknak.

A lányom az apjánál él, Bárban. Csütörtökön valamin összekaptak. Az apja pénteken elment otthonról, mire hazaért, Bianka eltűnt. A ház kamerája rögzítette, hogy 7 óra 56 perckor elhagyta a házat táskájával a hátán, bal oldalán két másik táska, kezében egy szatyor és a kutyája pórazon. Felszállt a 8:23-as buszra, ami Pécs fele ment. Sajnos több információnk nincs

– árulta el az édesanya, aki szerint lánya rossz társaságba keveredett.

Nagyon rossz társaságba keveredett. Kollégiumba került, hogy elkerülje az intézetet, de börtönnek érezte ezt. Próbált mindent elkövetni, hogy elkerülje a kollégiumot. Barátai nincsenek. Mindenkinek hazudott, senkivel sem foglalkozott, csak a telefonjával élt. Akivel barátkozott, azoknál a rendőrök már jártak. Sehol sem találjuk még mindig.

Bianka 2011. február 23-án született Mohácson. Testalkata vékony, testmagassága 166–170 cm, testsúlya 41–50 kilogramm. Haja szőke, hosszú, hátig érő, szeme kék. A rendőrség kéri, hogy aki Barna Biankát felismeri, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy látta őt, az jelentkezzen a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a Mohácsi Rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!