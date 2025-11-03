november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiadták a körözést is

2 órája

Rossz társaságba keveredett, Pécs felé indult, majd eltűnt – napok óta nem találják a fiatal mohácsi lányt

Címkék#rendőrség#Barna Bianka#Pécs#édesanya

Bianka napok óta nem ad életjelet magáról, édesanyja nyilatkozott lapunknak. Az eltűnt lány utolsó ismert helye egy buszmegálló.

Bama.hu
Rossz társaságba keveredett, Pécs felé indult, majd eltűnt – napok óta nem találják a fiatal mohácsi lányt

Zajlik a keresés.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Laufer László

Ahogy arról a hétfői nap során már beszámoltunk, égre-földre keresik Barna Biankát, már a rendőrség is kiadta a körözést. A 14 éves mohácsi lány 2025. október 31-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt lány családja is borzasztóan aggódik.

eltűnt lány
Eltűnt a 14 éves Bianka, sehol sem akadnak a nyomára.
Forrás: police.hu

Eltűnt egy fiatal lány Baranyában

Sikerült elérnünk Bianka édesanyját, Ágnes pedig készséggel nyilatkozott lapunknak. 

A lányom az apjánál él, Bárban. Csütörtökön valamin összekaptak. Az apja pénteken elment otthonról, mire hazaért, Bianka eltűnt. A ház kamerája rögzítette, hogy 7 óra 56 perckor elhagyta a házat táskájával a hátán, bal oldalán két másik táska, kezében egy szatyor és a kutyája pórazon. Felszállt a 8:23-as buszra, ami Pécs fele ment. Sajnos több információnk nincs

– árulta el az édesanya, aki szerint lánya rossz társaságba keveredett.

Nagyon rossz társaságba keveredett. Kollégiumba került, hogy elkerülje az intézetet, de börtönnek érezte ezt. Próbált mindent elkövetni, hogy elkerülje a kollégiumot. Barátai nincsenek. Mindenkinek hazudott, senkivel sem foglalkozott, csak a telefonjával élt. Akivel barátkozott, azoknál a rendőrök már jártak. Sehol sem találjuk még mindig.

Bianka 2011. február 23-án született Mohácson. Testalkata vékony, testmagassága 166–170 cm, testsúlya 41–50 kilogramm. Haja szőke, hosszú, hátig érő, szeme kék. A rendőrség kéri, hogy aki Barna Biankát felismeri, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy látta őt, az jelentkezzen a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a Mohácsi Rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu