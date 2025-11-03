Erősen kezdődik a hét: árokba csúszott egy autó a 6-oson

Nem indul csodásan a hét Baranya vármegyében, a hétvégi meleg után hirtelen ránk törő hidegfront rögtön bonyodalmat okozott az utakon: árokba csúszott egy személyautó a 6-os főúton, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, árulta el a katasztrófavédelem.