1 órája
Erősen kezdődik a hét: árokba csúszott egy autó a 6-oson
A tűzoltók már a helyszínen dolgoznak.
Árokba csúszott egy autó a 6-oson.
Nem indul csodásan a hét Baranya vármegyében, a hétvégi meleg után hirtelen ránk törő hidegfront rögtön bonyodalmat okozott az utakon: árokba csúszott egy személyautó a 6-os főúton, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, árulta el a katasztrófavédelem.
