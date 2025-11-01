Baleset
Karambol történt Szentlőrincnél, félpályán halad a forgalom
Illusztráció.
Két személyautó karambolozott Szentlőrinc külterületén, a 6-os főút és az 5802-es út kereszteződésénél – tájékoztatott a katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
