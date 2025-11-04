november 4., kedd

Karambol

1 órája

Kifogott rajtuk a körforgalom: baleset okozott nagy torlódást Kertvárosban

Baleset nehezítette a pécsi forgalmat - tudtuk meg egyik olvasónktól.

A Megyeri út–Nagy Imre út körforgalmánál ütközött két személyautó kedd kora délután. Eleinte torlódás alakult ki az érintett útszakaszon, más olvasó jelzése szerint már félreálltak egy parkolóba, így zavartalanul halad a forgalom.

A héten már több komoly baleset is történt. Hétfőn már korán reggel megkezdődött a balszerencsés események sorozata, amikor egy autós az árokba csúszott a 6-os főúton, Mecseknádasd térségében. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt érvényben, személyi sérülés nem történt.

Alig telt el pár óra, amikor tovább folytatódott az őrület Baranya útjain: árokba borult egy személyautó Palotabozsok határában, a Kossuth Lajos utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy embert a véméndi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a járműből, amelyet áramtalanítottak.

Komlón is közlekedési baleset bénította a forgalmat. A Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződésnél történt balesethez a komlói hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője megkeresésünkre elárulta, hogy a két idős sofőrt a helyszínről kórházba szállították.

 

