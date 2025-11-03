november 3., hétfő

4 órája

Itt a lista, ezeket a járműveket körözik Baranyában!

Címkék#rendőrség#személygépkocsi#rendszám#lista#autó

A rendőrség nyilvánosan elérhető adatbázisban teszi közzé a körözés alatt álló járműveket, köztük Baranya vármegye összes rendőrkapitányság által keresetteket is. A körözött járművek listája nemcsak a hatóságoknak, hanem a gyanútlan vásárlóknak is fontos tájékozódási pont lehet.

Jusztin Levente

A police.hu oldalon nemcsak bűnügyi hírek és felhívások találhatók, hanem a rendőrség által körözött járművek listája is. A Baranya vármegyei rendőrkapitányságok rendszeresen frissíti az adatokat, így bárki ellenőrizheti, hogy egy autó, motor vagy akár tehergépjármű szerepel-e a keresettek között. Ezeket a járműveket különböző okokból körözhetik – lehetnek lopottak, bűncselekményhez köthetők vagy éppen jogi eljárás tárgyai.

körözött járművek
Baj lehet, ha ezeket a rendszámokat látod – akár körözött járművek lehetnek!
Fotó: MW

A Pécsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

  • KOC576 - kék Peugeot személygépkocsi
  • JFF590 - fehér Volkswagen tehergépkocsi
  • GZN047 - kék Audi személygépkocsi
  • MKX671 - kék Ford személygépkocsi
  • 41BLFZ - kék Mercedes-Benz személygépkocsi
  • SG482432 - fehér Jeep személygépkocsi
  • DKY413 - fehér Trabant személygépkocsi
  • GRJ173 - barna Suzuki személygépkocsi
  • SG57400 - piros Aprilia motorkerékpár
  • KTW608 - piros Suzuki személygépkocsi
  • BZM019 - szürke Opel személygépkocsi
  • MRL609 - fekete Skoda személygépkocsi
  • JCG026 - szürke Skoda személygépkocsi

A Mohácsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

  • JLW541 - zöld Daewoo személygépkocsi
  • HJR689 - fehér Volkswagen személygépkocsi

A Komlói Rendőrkapitányság által körözött járművek:

  • AYY454 - szürke Suzuki személygépkocsi
  • XPG677 - zöld egyéb gyártmányú pótkocsi

A Szigetvári Rendőrkapitányság által körözött járművek:

  • AABZ079 - szürke Mercedes-Benz személygépkocsi
  • DXL193 - piros Lada személygépkocsi

A Siklósi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

  • YBZ957 - kék egyéb gyártmányú pótkocsi
  • YEZ628 - Piros Belorusz lassú jármű
  • AAJA493 - fekete BMW személygépkocsi
  • MXA670 - szürke Kia személygépkocsi
  • PIV258 - kék Nissan személygépkocsi

Érdemes velük óvatosan bánni: ha valaki gyanúsan olcsón kínált autóval találkozik, mindig ellenőrizze a rendszámot a rendőrségi adatbázisban. Egy pillanatnyi figyelmetlenség akár komoly jogi következményekkel is járhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása vagy birtoklása a jóhiszemű vevőt is kellemetlen helyzetbe hozhatja.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
