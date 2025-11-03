1 órája
Itt a lista, ezeket a járműveket körözik Baranyában!
A rendőrség nyilvánosan elérhető adatbázisban teszi közzé a körözés alatt álló járműveket, köztük Baranya vármegye összes rendőrkapitányság által keresetteket is. A körözött járművek listája nemcsak a hatóságoknak, hanem a gyanútlan vásárlóknak is fontos tájékozódási pont lehet.
A police.hu oldalon nemcsak bűnügyi hírek és felhívások találhatók, hanem a rendőrség által körözött járművek listája is. A Baranya vármegyei rendőrkapitányságok rendszeresen frissíti az adatokat, így bárki ellenőrizheti, hogy egy autó, motor vagy akár tehergépjármű szerepel-e a keresettek között. Ezeket a járműveket különböző okokból körözhetik – lehetnek lopottak, bűncselekményhez köthetők vagy éppen jogi eljárás tárgyai.
A Pécsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:
- KOC576 - kék Peugeot személygépkocsi
- JFF590 - fehér Volkswagen tehergépkocsi
- GZN047 - kék Audi személygépkocsi
- MKX671 - kék Ford személygépkocsi
- 41BLFZ - kék Mercedes-Benz személygépkocsi
- SG482432 - fehér Jeep személygépkocsi
- DKY413 - fehér Trabant személygépkocsi
- GRJ173 - barna Suzuki személygépkocsi
- SG57400 - piros Aprilia motorkerékpár
- KTW608 - piros Suzuki személygépkocsi
- BZM019 - szürke Opel személygépkocsi
- MRL609 - fekete Skoda személygépkocsi
- JCG026 - szürke Skoda személygépkocsi
A Mohácsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:
A Komlói Rendőrkapitányság által körözött járművek:
A Szigetvári Rendőrkapitányság által körözött járművek:
A Siklósi Rendőrkapitányság által körözött járművek:
- YBZ957 - kék egyéb gyártmányú pótkocsi
- YEZ628 - Piros Belorusz lassú jármű
- AAJA493 - fekete BMW személygépkocsi
- MXA670 - szürke Kia személygépkocsi
- PIV258 - kék Nissan személygépkocsi
Érdemes velük óvatosan bánni: ha valaki gyanúsan olcsón kínált autóval találkozik, mindig ellenőrizze a rendszámot a rendőrségi adatbázisban. Egy pillanatnyi figyelmetlenség akár komoly jogi következményekkel is járhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása vagy birtoklása a jóhiszemű vevőt is kellemetlen helyzetbe hozhatja.