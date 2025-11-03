Itt a lista, ezeket a járműveket körözik Baranyában!

A police.hu oldalon nemcsak bűnügyi hírek és felhívások találhatók, hanem a rendőrség által körözött járművek listája is. A Baranya vármegyei rendőrkapitányságok rendszeresen frissíti az adatokat, így bárki ellenőrizheti, hogy egy autó, motor vagy akár tehergépjármű szerepel-e a keresettek között. Ezeket a járműveket különböző okokból körözhetik – lehetnek lopottak, bűncselekményhez köthetők vagy éppen jogi eljárás tárgyai.

Baj lehet, ha ezeket a rendszámokat látod – akár körözött járművek lehetnek!

A Pécsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

KOC576 - kék Peugeot személygépkocsi

JFF590 - fehér Volkswagen tehergépkocsi

GZN047 - kék Audi személygépkocsi

MKX671 - kék Ford személygépkocsi

41BLFZ - kék Mercedes-Benz személygépkocsi

SG482432 - fehér Jeep személygépkocsi

DKY413 - fehér Trabant személygépkocsi

GRJ173 - barna Suzuki személygépkocsi

SG57400 - piros Aprilia motorkerékpár

KTW608 - piros Suzuki személygépkocsi

BZM019 - szürke Opel személygépkocsi

MRL609 - fekete Skoda személygépkocsi

JCG026 - szürke Skoda személygépkocsi

A Mohácsi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

JLW541 - zöld Daewoo személygépkocsi

HJR689 - fehér Volkswagen személygépkocsi

A Komlói Rendőrkapitányság által körözött járművek:

AYY454 - szürke Suzuki személygépkocsi

XPG677 - zöld egyéb gyártmányú pótkocsi

A Szigetvári Rendőrkapitányság által körözött járművek:

AABZ079 - szürke Mercedes-Benz személygépkocsi

DXL193 - piros Lada személygépkocsi

A Siklósi Rendőrkapitányság által körözött járművek:

YBZ957 - kék egyéb gyártmányú pótkocsi

YEZ628 - Piros Belorusz lassú jármű

AAJA493 - fekete BMW személygépkocsi

MXA670 - szürke Kia személygépkocsi

PIV258 - kék Nissan személygépkocsi

Érdemes velük óvatosan bánni: ha valaki gyanúsan olcsón kínált autóval találkozik, mindig ellenőrizze a rendszámot a rendőrségi adatbázisban. Egy pillanatnyi figyelmetlenség akár komoly jogi következményekkel is járhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása vagy birtoklása a jóhiszemű vevőt is kellemetlen helyzetbe hozhatja.