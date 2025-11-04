2 órája
Durva baleset: hárman sérültek meg a hármas karambolban
Hármas karambol történt Kapronca városa közelében, Horvátországban. A közlekedési baleset mindössze 10 kilométerre történt az országhatártól és csaknem 70 kilométerre Baranya vármegye határától.
A hétvégén közlekedési baleset történt Kapronca közelében, amelyben során három jármű ütközött össze. A szerencsétlenségben egy motoros is érintett volt, akit azonnal kórházba szállítottak.
Hogyan történt a közlekedési baleset?
A baleset délután 15:30 körül történt, amikor egy 57 éves nő, a megengedett sebességhatárt átlépve hajtott be egy kereszteződésbe. Ott egy balra fordulni kívánó sofőr autójának ütközött, amely a becsapódás erejétől átcsúszott a szemközti sávba. Az ott érkező 29 éves motoros férfit elsodorta a jármű. A motoros elesett és súlyos sérüléseket szenvedett, az autó pedig letért az útról és az árokba csapódott.
A horvát sajtó értesülései szerint mindhárom közlekedő megsérült a balesetben.
Baranyában is hasonlóan indult a november
Megyénkben is többször riasztották közlekedési balesethez a hatóságokat az elmúlt napok során. November 1-jén arról írtunk, hogy Szentlőrincnél történt egy baleset, ami miatt félpályán halad a forgalom. Mindössze két nappal később pedig súlyos karambol történt Komlón.