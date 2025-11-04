Durva baleset: hárman sérültek meg a hármas karambolban

A hétvégén közlekedési baleset történt Kapronca közelében, amelyben során három jármű ütközött össze. A szerencsétlenségben egy motoros is érintett volt, akit azonnal kórházba szállítottak.

Súlyos közlekedési baleset: hárman is megsérültek.

Fotó: deniska_ua / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Hogyan történt a közlekedési baleset?

A baleset délután 15:30 körül történt, amikor egy 57 éves nő, a megengedett sebességhatárt átlépve hajtott be egy kereszteződésbe. Ott egy balra fordulni kívánó sofőr autójának ütközött, amely a becsapódás erejétől átcsúszott a szemközti sávba. Az ott érkező 29 éves motoros férfit elsodorta a jármű. A motoros elesett és súlyos sérüléseket szenvedett, az autó pedig letért az útról és az árokba csapódott.

A horvát sajtó értesülései szerint mindhárom közlekedő megsérült a balesetben.

