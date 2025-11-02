Összeütközött két autó az elkerülőn, lezárták az egyik sávot

Összeütközött két gépkocsi az 57-es főút 41-es és 42-es kilométerszelvénye között, Pécs térségében. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyeknek összesen három utasa saját erejéből ki tudott szállni. Az egység és a társhatóságok munkálatainak idejére egy sávon, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon.