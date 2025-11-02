Őt keresik most szerte Baranyában – és még egy súlyos testi sértéssel is megtoldotta a bűnlajstromát

Nem áll le a bűnözői életmóddal Sárközi Dániel, aki a májusi csúcs után még egy súlyos testi sértéssel toldotta meg tekintélyes bűnlajstromát.

Sárközi Dániel

A pécsi születésű férfi ellen még májusban négy ügy miatt is körözést adott ki a Szigetvári Rendőrkapitányság kezdeményezésére a Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja. Sárközi Dániel ellen május 16. és május 22. többek között önbíráskodás és zaklatás miatt adtak ki körözést, amit még közlekedés biztonsága elleni bűncselekménnyel is tetézett. Erre jött még a nyár elején egy súlyos testi sértés.

A férfit nyár óta hiába keresi a hatóság, az ellene a körözési eljárást lefolytató szerv a tájékoztatás szerint a Szigetvári Rendőrkapitányság.