Körözés

2 órája

Őt keresik most szerte Baranyában – és még egy súlyos testi sértéssel is megtoldotta a bűnlajstromát

Bama.hu
Nem áll le a bűnözői életmóddal Sárközi Dániel, aki a májusi csúcs után még egy súlyos testi sértéssel toldotta meg tekintélyes bűnlajstromát.

Sárközi Dániel
Sárközi Dániel
Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

A pécsi születésű férfi ellen még májusban négy ügy miatt is körözést adott ki a Szigetvári Rendőrkapitányság kezdeményezésére a Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja. Sárközi Dániel ellen május 16. és május 22. többek között önbíráskodás és zaklatás miatt adtak ki körözést, amit még közlekedés biztonsága elleni bűncselekménnyel is tetézett. Erre jött még a nyár elején egy súlyos testi sértés.

A férfit nyár óta hiába keresi a hatóság, az ellene a körözési eljárást lefolytató szerv a tájékoztatás szerint a Szigetvári Rendőrkapitányság.

 

