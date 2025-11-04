„Remek" példát mutatott a tanulóvezetőknek: így húzott egy a piroson egy furgonos Pécsen (VIDEÓ)

november 4., kedd

Pécsen már semmi sem szent, úgy tűnik, a piros lámpa is csak dísznek van.

Ismét egy megmagyarázhatatlan húzás a pécsi utakon.

Forrás: Olvasói videóból

Újabb meghökkentő manőverrel rukkolt elő egy sofőr Pécsen, aki a piros jelzés ellenére kanyarodott ki a 6-os főútra az Álmos utcából. A furgon vezetője ráadásul közben megelőzött egy tanulóvezetőt is, aki betartotta a szabályokat. A napokban ismét megszaladt a balesetek száma Baranya vármegyében, hétfőn négyes karambol is történt, melynek csak az egyik oka lehet a hirtelen ránk törő hidegfront. A sokkal nyomósabb indok, hogy rengeteg autós mit sem törődve a szabályokkal közlekedik, ezzel balesetveszélyes szituációkat idézve elő. 

 

 

 

