Szörnyű baleset Pellérd után: biciklis gázolás történt, a mentők már a helyszínen – FRISSÍTÉS

Információink szerint biciklis gázolás történt Pellérd után, a Keresztespuszta felé. A hatóságok már a helyszínen vannak, mentő is érkezett. A balesettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, valamint az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

FRISSÍTÉS:

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin megkeresésünkre elárulta, hogy a baleset helyszínéről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.