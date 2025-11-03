Újabb szerencsétlenség
2 órája
Szörnyű baleset Pellérd után: biciklis gázolás történt, a mentők már a helyszínen – FRISSÍTÉS
A hétfői nap során ez már a negyedik baleset, sajnos úgy tűnik, hogy ez eddig a legsúlyosabb.
Biciklist gázoltak Pellérd térségében.
Forrás: MW/Illusztráció
Információink szerint biciklis gázolás történt Pellérd után, a Keresztespuszta felé. A hatóságok már a helyszínen vannak, mentő is érkezett. A balesettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, valamint az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
FRISSÍTÉS:
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője, Sebő Katalin megkeresésünkre elárulta, hogy a baleset helyszínéről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.
