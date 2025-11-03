november 3., hétfő

Újabb szerencsétlenség

24 perce

Szörnyű baleset Pellérd után: biciklis gázolás történt, a mentők már a helyszínen

Címkék#baleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Keresztespuszta#Országos Mentőszolgálat

A hétfői nap során ez már a negyedik baleset, sajnos úgy tűnik, hogy ez eddig a legsúlyosabb.

Bama.hu
Biciklist gázoltak Pellérd térségében.

Forrás: MW/Illusztráció

Információink szerint biciklis gázolás történt Pellérd után, a Keresztespuszta felé. A hatóságok már a helyszínen vannak, mentő is érkezett. A balesettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, valamint az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

 

