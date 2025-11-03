november 3., hétfő

Szerencsére nem lett tragédia

2 órája

Macska okozhatott lakástűzet Pécsen

Viszonylag nyugodtan telt a hétvége Baranyában. Akadt azonban pár baleset és tűzeset.

Munkában a katasztrófavédők és a tűzoltók.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalója alapján viszonylag nyugodtan telt a vármegyei tűzoltók hétvégéje, akiket négy tűzesethez és kilenc műszaki mentéshez riasztottak az elmúlt napokban.

Akadt munkája a tűzoltóknak a mögöttünk hagyott hétvége során. Több tűzeset is történt, valamint műszaki mentésekre is szükség volt.
Közúti balesetek, tűzesetek is akadtak 

Péntek délelőtt már akadt munkája a hatóságoknak, Pécs külterületén ugyanis letért az útról, közúti táblának ütközött, majd felborult egy személyautó. Ketten könnyebben sérültek a balesetben. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végezték – a helyszín biztosítása mellett feszültségmentesítették a gépkocsit.

Szombat délután aztán tovább folytatódtak a szörnyű események, Szentlőrincen a hatos úton két autó ütközött össze. A járművekben utazó hat ember közül senki sem sérült meg, önerejükből hagyták el a járműveket. A balesethez a szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat is riasztották.

Vasárnap délután a 67-es úton, Mozsgó közelében egy autós letért az útról, a kocsi pedig a feje tetejére borult. A járműben hárman utaztak, egyikük könnyebben megsérült, a mentőszolgálat munkatársai mindhárom utast kórházba szállították kivizsgálásra.

Szintén vasárnap történt egy újabb baleset, ezúttal Pécsett, a Nyugati ipari úton. Két autó találkozott össze, a karambol miatt az egyik gépkocsi az árokba csapódott. A két autóban összesen hárman utaztak, egy ember könnyebben sérült, őt a mentők kórházba szállították. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépjárműveket.

Macska okozhatta a tüzet

Tűz keletkezett egy tízemeletes társasház tízedik emeleti lakásában szombat kora délután Pécsett, a Nagy Imre úton. Az ingatlanban csupán egy macska tartózkodott, így nem kizárt, hogy az állat indította be a tűzhelyet, melyen egy elektromos eszköz égett. A tűzeset során a konyhabútor károsodott, illetve a lakás falai kormozódtak, tűzoltói beavatkozásra azonban már nem volt szükség, a tűz magától kialudt. A macskát a szomszédok kimentették a lakásból, az eset során sérülés nem történt. 

Szabadtéri tüzek is adtak munkát a tűzoltóknak

Szombat délután Orfű külterületén és Pécsett volt szükség tűzoltói beavatkozásra összehordott faágak, égő aljnövényzet miatt. A néhány négyzetméteren égő növényeket a komlói és pécsi hivatásos, valamint a magyarszéki önkéntes tűzoltók eloltották. Vasárnap késő délután ismét a vármegyeszékhely tűzoltóit riasztották, Pécsett, a Szabolcsi szőlőhegyen égett aljnövényzet és bozótos harminc négyzetméteren. A tüzet az egység egy vízsugárral eloltotta.

