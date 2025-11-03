Macska okozhatott lakástűzet Pécsen

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalója alapján viszonylag nyugodtan telt a vármegyei tűzoltók hétvégéje, akiket négy tűzesethez és kilenc műszaki mentéshez riasztottak az elmúlt napokban.

Akadt munkája a tűzoltóknak a mögöttünk hagyott hétvége során. Több tűzeset is történt, valamint műszaki mentésekre is szükség volt.

Forrás: MW

Közúti balesetek, tűzesetek is akadtak

Péntek délelőtt már akadt munkája a hatóságoknak, Pécs külterületén ugyanis letért az útról, közúti táblának ütközött, majd felborult egy személyautó. Ketten könnyebben sérültek a balesetben. A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végezték – a helyszín biztosítása mellett feszültségmentesítették a gépkocsit.

Szombat délután aztán tovább folytatódtak a szörnyű események, Szentlőrincen a hatos úton két autó ütközött össze. A járművekben utazó hat ember közül senki sem sérült meg, önerejükből hagyták el a járműveket. A balesethez a szentlőrinci és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat is riasztották.

Vasárnap délután a 67-es úton, Mozsgó közelében egy autós letért az útról, a kocsi pedig a feje tetejére borult. A járműben hárman utaztak, egyikük könnyebben megsérült, a mentőszolgálat munkatársai mindhárom utast kórházba szállították kivizsgálásra.