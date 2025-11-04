1 órája
Újabb ijesztő baleset Pécsen: több autó is összeütközött az elkerülőn!
Egy újabb balesetről értesített minket egyik olvasónk: kedd késő délután ütközött több autó is Pécsett, a Pécs Plaza irányába a Nyugati elkerülő úton.
Forrás: MW/Illusztráció
Az eset a lámpás kereszteződésnél történt, két személyautó ütközött olvasónk információja szerint.
Kedden nem ez volt az első eset Kertvárosban: a Megyeri út–Nagy Imre út körforgalmánál ütközött két személyautó kedd kora délután. Eleinte torlódás alakult ki az érintett útszakaszon, más olvasó jelzése szerint már félreálltak egy parkolóba, így zavartalanul halad a forgalom.
Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.
