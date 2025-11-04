Újabb ijesztő baleset Pécsen: több autó is összeütközött az elkerülőn!

Kedden nem ez volt az első eset Kertvárosban: a Megyeri út–Nagy Imre út körforgalmánál ütközött két személyautó kedd kora délután. Eleinte torlódás alakult ki az érintett útszakaszon, más olvasó jelzése szerint már félreálltak egy parkolóba, így zavartalanul halad a forgalom.