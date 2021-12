A pécsiek arra is emlékeznek, hogy a Balokány fürdő helyén is nagyobb wellness-szállót terveztek építeni, s bár többször is nyertek pályázati pénzt rá a tulajdonosok, mégsem vágtak bele a fejlesztésbe. A Pátria Hotel kálváriáját is ismerhetjük, amit évekkel ezelőtt zártak be – a legújabb hírek szerint luxuslakásokat alakítanak ki belőle. De várostervezési szempontból meglehetősen megkérdőjelezhető helyszínre – benzinkút, gyorsétterem és a 6-os út mellé – húzták fel a Kodály Központot és a Tudásközpontot is a korábbi baloldali városvezetések regnálása alatt.