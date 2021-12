A Mecsek Tours és ingatlanjai közül több is Puch köreihez került, és ha az újabb adásvétel is sikeres lesz, akkor több száz százalékos hasznot hozhat a konyhára a baloldali városvezetés döntése, amelyre valójában nem kényszeríti semmi, hiszen hasonló turisztikai ötlettől vezérelve – a lakosságra hivatkozva – más magántulajdonú telkeket is felvásárolhatna az önkormányzat. Az is kérdés, hogy mi akadályozza meg a magáncéget abban, hogy a fejlesztéseket végrehajtsa, hiszen Puch László érdekeltségeinek is lehetősége van forrásokra pályázni – sőt, ha szakmailag és jogilag megfelelő volt pályázatuk, akkor támogatást is kaptak eddig.