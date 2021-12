A kezdeményezés célja, hogy a gyerekeknek is legyen fóruma, ahol saját érdekeiket képviselhetik, elmondhatják, mire lenne szükségük, hogy szerintük mik azok a fejlesztések, amelyek még élhetőbbé tennék számukra a települést. A tervek szerint öt, vagy hét tagú lenne a „testület”, amely szorosan együttműködne a települési önkormányzattal – a rendezvényekkel kapcsolatban is például rendszeresen egyeztetnének, ezáltal is színesebbé téve a hétköznapokat Szászváron.