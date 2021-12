Itt már más volt az elvárási szint, nem a preferencia számított, hanem hogy mikor is van az a kurzus – a szabad helyekre vadásztunk órákat, ne legyen sok lyukasóránk. És akkor belebotlottunk Andrásfalvy Bertalan: Bevezetés a népművészetbe című kurzusába. Bizonytalankodtunk, elég hihetetlennek tűnt, hogy valóban a rendszerváltás utáni első művelődési és közoktatási miniszter fog nekünk délelőttönként órát tartani, tudást átadni – de azért jelentkeztünk rá. Az első héten kicsit izgultunk, nem is kicsit, vajon ő lesz-e valóban, itt lesz-e valóban. Ő volt, itt volt – és jött egy olyan félévünk, amely az egész gondolkodásunkat megváltoztatta. A végén vizsgáztunk, kaptunk jegyeket is, jobbakat, rosszabbakat vegyesen, de sanszosan arra már egyikünk sem emlékezik – amit kaptunk, arra meg mindannyian.