– Sajnálatos módon a Volánbusz járművein is előfordulnak rongálások és károkozások – például a szélvédők, ajtóüvegek szándékos betörése, az ülések és az egyéb berendezések rongálása – amelyek évente akár több millió forint értékben tesznek szükségessé javításokat a régióban. Megtudtuk azt is, hogy a járművek jelentős részén fedélzeti kamera is található, amelyek segítségével a rendőrség azonosíthatja a feltételezett elkövetőket. Tettenérés esetén a társaság minden esetben megteszi a rendőrségi feljelentést.