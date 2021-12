Tilos a jövedelemkorláttal trükközni

A pályázat keretében 2,9–11,3 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni, és az igénylést természetesen feltételekhez kötik. Az a nagykorú természetes magánszemély adhat be pályázatot, aki rendelkezik magyar adóazonosító jellel és köztartozásmentes adózónak minősül, az ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik, és megfelel a jövedelmi előírásoknak is, vagyis az ingatlanban 2021. 08. 30 állapot szerint tulajdonnal rendelkező személyek 2020. évi összevont jövedelmük 1 főre eső része kisebb, mint 4.850.000 Ft. A visszaélések elkerülésére már kétszer módosítottak a kiíráson, eszerint a katás és kivás vállalkozók céges jövedelme is beleszámít az egy főre jutó jövedelembe, ha egyúttal tulajdonosok is a fejlesztendő ingatlanban. Emellett nem szabad trükközni a hirtelen gyermekre íratott ingatlan résztulajdonnal sem, melyet sokan csak azért tettek volna meg, hogy lejjebb szorítsák az egy főre jutó éves jövedelmet és így jogosulttá váljanak a támogatásra.