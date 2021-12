– Húzós volt így a szeptember, de jól sikerültek az osztálytáncok és a bál is. A fiataloknak fontos ez a rendezvény. Egyedül abban különbözött a megszokottól, hogy védettségi igazolvánnyal jöhettek a szülők. Az a fajta hagyomány, hogy az egész rokonság eljön, most nem tudott folytatódni a védekezés miatt – számolt be egy lajosos tanár.