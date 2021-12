Tartós élelmiszereket gyűjtenek

Önkéntes segítőket vár a Pécsi Egyházmegyei Karitász – most hétvégén, november 19-én, 20-án és 21-én három áruházban gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulók számára. Akik kedvet éreznek, önkéntesként csatlakozhatnak a programhoz: a szervezet felhívása szerint jelentkezni a [email protected] weboldalon, vagy pedig a +36-72/532-207-es telefonszámon lehet.

Az országos Karácsonyi Adománygyűjtést – amelyhez a Pécsi Egyházmegyei Karitász is csatlakozott – a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezi idén is, a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére és az ünnepi időszak megsegítésére. Most hétvégén három napon keresztül országszerte közel 160 település több mint 310 áruházában várják a lakosság élelmiszer-adományait. – Konzerv, étolaj, cukor, csokoládé, tartós tej, bébiétel, tészta, rizs szaloncukor – ezek, amikre a leginkább szükség van. Mindez sokaknak egy hétköznapi bevásárlólista, míg a segítségre szorulóknak ezek a karácsonyi kívánságai – áll a felhívásban.