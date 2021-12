Másfél évvel ezelőtt kezdeményezett bírósági eljárást az MSZP-s és DK-s alpolgármesterekkel körülvett Péterffy Attila, Pécs polgármestere Vicze Csilla, a CMM szóvivője ellen azért, mert szerinte valótlanul állították róla, hogy „a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván hárommillió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban.” A per elindítása sem ment könnyen, hiszen a bíróság először visszadobta a városvezető ügyvédeinek a beadványát, majd menetközben módosítottak is keresetükön, vagyis azon, hogy pontosan miért is perel a baloldali polgármester, miközben a vagyonos városvezető a félmilliós sérelemdíj követelésétől is elállt. A politikus arra alapozta az érvelését, hogy Vicze közvetetten környezetkárosítással, azaz bűncselekmény elkövetésével vádolta meg és ő pedig meg akarja tisztíni a közbeszédet. A per alatt azonban Péterffy saját szavaival nem mondta el, hogy mennyi fát is tüzeltek el az ő ideje alatt, hiába kérdezte ezt tőle a bíró – már amikor ezt megtehette, hiszen a polgármester kétszer nem is ment el saját perére. Egyébként lapunk munkatársának sem volt hajlandó ezt elárulni.