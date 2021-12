Birtokvédelmet is kértek az ügyben

Barkóczi Csaba (Fidesz), Pécs-Ispitaljáért dolgozó önkormányzati képviselő pedig a Móricz Zsigmond téri futtató kapcsán arra a problémára is kitért, hogy egy társasház közvetlen közelébe helyezték el a futtatót, ami miatt az önkormányzat ellen birtokvédelmi eljárást is kezdeményeztek a lakók. Erre azt válaszolta Auth István DK-s képviselő, hogy egyeztettek korábban a lakókkal. Úgy tudjuk, hogy decemberben már lakossági fórumot is tartanának a témában a helyiek kérésére.