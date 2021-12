A tavaly tavaszi bezárások után májusban a nagyobb szállodák összesen közel 20 ezer jegyet vettek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től, ezzel jelentősen megkönnyítették a fürdő gördülékeny, gazdaságosabb újranyitását. Ezt a segítséget szeretné az önkormányzat most megköszönni azzal, hogy az adventi időszakban ezen szállodák vendégei ingyen használhatják a korcsolyapályát. A kedvezménnyel hatékonyabban tudják értékesíteni férőhelyeiket az év végi időszakban. A jégpályára saját korcsolyával is léphetnek a vendégek, de helyben bérelni is tudnak eszközt 300 forintért.