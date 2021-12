Szeptemberben indította el a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium az önkéntes katonai szolgálatot, melyre főleg olyan fiatalok jelentkezését várták, akik nem jutottak be az egyetemre vagy a tanulmányaikat valamiért el kellett halasztaniuk, de természetesen mások is jelentkezhettek, akik még nem töltötték be a 65. élet­évüket és büntetlen előéletűek. Az első ciklusra közel ötszázan jelentkeztek, a negyede Baranya, Somogy, Zala megyéből.