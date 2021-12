A konyhában is több időt töltünk az adventi időszakban, készülődve a karácsonyra. Katasztrófavédők arra is figyelmeztetnek, hogy elég egy kis figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő és máris megtörténhet a baj. Fontos, hogy ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsuk vízzel! Helyette tegyünk rá például fedőt és kapcsoljuk ki a tűzhelyet. Mindemellett füstérzékelőt is célszerű felszerelni, a még nagyobb biztonság érdekében