A Pannon Egyetem közleményében a kutatás indokai között jelezték: a Kárpát-medencében a szmog és a köd képződése nem független egymástól, mert „a szmog a köd képződésére és tulajdonságaira is jelentős, de nem pontosan ismert hatással van, és fordítva”. A kutatások középpontjában a ködképződéshez vezető folyamatok álltak, így a részecskék és a ködöt alkotó vízcseppek közötti kölcsönhatást tanulmányozták a szakemberek. A támogatás új eszközök, a köd tulajdonságait mérő speciális műszerek, valamint nagy teljesítményű szuperszámítógép beszerzését is lehetővé tette, míg a közös kutatómunka egy nemzetközileg is jegyzett multidiszciplináris kiválósági műhely létrejöttét eredményezte – írták a közleményben.