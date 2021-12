– A sétautak, zöldterület felújítása és új utcabútorok kihelyezésén túl egy úgynevezett D típusú sportpark a városnak ezen a részén is szolgálja a környéken lakók egészséges életmódját. Egy 400 méteres, rekortán burkolatú futókör készül, és különböző sporteszközöket is elhelyezünk ott. Több korosztály használatára alkalmas húzódzkodó, tolódzkodó, felvőtámaszt gyakorló, has- és hátizom-erősítő, s egyebek mellett függeszkedésre alkalmas eszközök lesznek – összegezte az újabb parkfejlesztő beruházást Pávkovics Gábor polgármester.