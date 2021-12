Miben lesz más, mint a tavalyi?

Az épületfestő-gyerekrajzpályázatra az eddigiektől eltérő módon, már a középiskolások is pályázhatnak. Eddig több mint kétezer pályázat érkezett be. A Mecsekerdő Zrt. felajánlásából készül egy látványos, nagyméretű adventi koszorú, illetve a Széchenyi tér belső tere egységes dekorációt kapott. Pályázatok útján választották ki a vendéglátókat és a kézműveseket, ezáltal csak minőségi szolgáltatók vesznek részt a vásáron, valóban minőségi termékekkel. Mindemellett a gyerekprogramokra is nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen találkozhatnak a Mikulással, meseolvasásokon vehetnek részt a mesekuckóban, népi játékokat nézhetnek meg.