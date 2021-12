A város NB I-es kézilabdacsapata kiváló utánpótlással is rendelkezik és a fiatal tehetségek képzéséhez a gimnázium tanrendje is igazodik. Most pedig a magas színvonalhoz illő, korszerű létesítmény is épül. A szakosztály tervei között szerepel, hogy a kézilabda utánpótlás-nevelés területén a sportág regionális akadémiájának alközpontjává váljanak.