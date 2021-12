A csoport rábólintott. Kezdetben baranyaiakat tanultak, később a repertoár bővült: tolnai, rábaközi, erdélyi, csángói és más tájegységek népdalaival. A népdalkörben egyetlenegy férfi van, az ő csatlakozására mindegyikük emlékszik. Mesélik is egymás szavába vágva. Kedd volt, pár évvel ezelőtt. Próbáltak, mikor kitárult az ajtó. Egy férfi lépett be. Ahogy benézett, már fordult is, mikor megszólították. Végig maradt a próbán, majd amint hazament, a többiek fogadtak, hogy többet nem jön. Tévedtek.