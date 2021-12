Emléktáblát avatnak a Zrínyi Miklós Gimnáziumban Molnár Imre emlékére. A Szigetvári Várbaráti Kör alapítója a gimnázium oktatója és igazgatóhelyettese is volt, az ő nevét viseli a városi könyvtár, ahol a közelmúltban szobrot is állítottak a szeretett pedagógus, helytörténész emlékére. Molnár Imre a helyi kulturális élet meghatározó alakja volt, a város díszpolgára címet is elnyerte. A gimnáziumi emléktábla avatására pénteken háromnegyed tizenkettőkor kerül sor.