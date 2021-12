– Az intézmény udvarának árnyas fái kellemes környezetet biztosítanak tavasztól őszig a gyerekeknek, csak éppen hiába történt meg több alkalommal is a terület füvesítése, folyton kopár maradt. Most műfüvet telepítettünk arra a részre, ahol a kicsik játszhatnak, továbbá új gumiburkolat készült a csúszdáknál, mászókáknál, hintáknál, de az árnyas fák alatt új játszóeszközök is helyet kaptak – összegezte a munkákat Pávkovics Gábor polgármester.