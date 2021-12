– Múlt kedden mindenesetre átfogó takarítást szerveztem, a parkgondozókat is bevonva együttesen több tucat emberrel igyekeztünk a város szinte minden részén nemcsak összegyűjteni, de el is szállítani a leveleket. Ehhez a munkához hozzájárult részben a lakosság is, például a volt Felszabadulás lakótelep két épülete körül rendszeresen összegyűjtik azt az ott élők – jegyezte meg a városgondnok.