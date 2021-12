– Mindhárom munkafázisban fontos segítséget nyújtottunk. Az első hullám adatanalízisei a regionalitásban hoztak lényeges információkat, s ennek alapján dőlt el az is, hogy az iskolák mikor nyissanak ki. Munkánkkal jelentősen hozzájárultunk, hogy nálunk nem alakult ki olyan helyzet, mint Bergamóban vagy New Yorkban. S legalább ilyen hasznos volt második ütemben annak a modellnek a kidolgozása is, mely megmutatja, miként lehet a lakosság immunrendszerét spontán javítani, az étkezés, mozgás, stresszoldás szempontjait is mérlegelve. Most pedig az oltásütemezésben igyekszünk hatékony tanácsokat adni.