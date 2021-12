Adventi ablakokkal is készül a település a karácsonyra – aki szeretné díszbe öltöztetni a házának egy utcafrontra nyíló ablakát, választhat egy számot 1-től 24-ig, attól függően, hogy december hányadik napjától szeretné, hogy az ablaka ragyogjon. A jelentkezéseket a Közösségi Ház fogadja – a feldíszített ablakokról fotó is készül, a képek pedig felkerülnek az intézmény közösségi oldalára, így azok is megcsodálhatják, akiknek nem nyílik lehetősége arra, hogy személyesen megtekintsék a kreációkat.