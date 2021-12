A kivitelező kiválasztásának gyorsasága kapcsán az MSZP–DK-s tengely által irányított városvezetés kinevezettje, Szabó Szilárd, a PVH vezére egyébként arra is hivatkozott, hogy a munkákra nagyon szűk határidőt kaptak a városvezetéstől, és a vállalkozó által bejelentett pótmunkaigényeket nem is fogadták el. Arról viszont már nem ejtett szót, hogy ennek a sietségnek pontosan mi is volt az oka. Ez pedig azért is lenne fontos, mert átadása óta is erősen megkérdőjelezhető a létesítmény jelenlegi formában való létjogosultsága is, hiszen mint korábban megírtuk, a centrum a helyiek szerint gyakran teljesen üres, és be is van zárva, volt, aki már arra panaszkodott, hogy amikor a kislánya biciklijét ellopták, a centrumban akart segítséget kérni, de nem talált ott senkit.