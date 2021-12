Naponta többször is kapcsolatba kell lépni azokkal az idős lakosokkal, akik egyedül élnek, hiszen akár egy rosszullét, akár a fűtetlen lakás is tragédiához vezethet. Azokon a településeken, ahol házi gondozó jár ki hozzájuk, ott ő minden hétköznap segítséget nyújt, bevásárol, takarít és elvégzi azokat a feladatokat, amikre szükségük van az idős lakóknak. A napi kapcsolat elengedhetetlen, hiszen ha baj történik, akkor a gondozó azonnal segítséget tud kérni, azonban a szomszédok, ismerősök, önkormányzatok, polgárőrök, rend­őrök jelzései is nagyon fontosak, hiszen a házi gondozók sem tudnak mindig ott lenni, ha baj van, és 24 óra alatt bármi történhet.