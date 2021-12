Máté Zsolt elmondta, a szülő szerepe rendkívül fontos egy ilyen helyzetben. Meg kell erősítse gyermekében, hogy nem ő tehet a történtekről, de ne biztassa a gyermeket a bosszúállásra. A gyermek önbizalmának erősítése is igen fontos, ebben segíthet, ha van hobbija, melyben kiteljesedhet. Érdemes szem előtt tartani, az elkövetők sokszor maguk is áldozatok lehetnek. Nem szabad elbagatellizálni a helyzetet, de a túlreagálás sem megfelelő út, a túl nagy felhajtás is rosszat tehet. Segítséget a pedagógustól, iskolapszichológustól, iskolai szociális munkástól, nevelési tanácsadótól is kérhet.