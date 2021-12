– Fontos célunk, hogy az erdőjárókat is segítsük annak érdekében, hogy minimális legyen az erdőben hagyott hulladék. Ezért a közjóléti létesítményeink közelében a legfontosabb erdőlátogatási szabályokat tartalmazó erdei illemkódextáblát helyezünk ki. Erdei iskoláinkban a gyerekeknek is átadjuk a felelős szemléletet, ők nagyon fogékonyak az erdő védelme iránt. A szemetelés kerülésére is tanítjuk őket – mondta Vassné Papp Viktória.