Alig több, mint egy hónap, és itt a karácsony. Ennek megfelelően Pécs utcái, terei is díszbe öltöznek a napokban. A megszokott dekorációk mellett újdonságok is lesznek: két fénykaput állítanak fel a belvárosban, amelyek remek hátteret adnak majd az ünnepi szelfiknek. Az egyik a Széchenyi téren, a Hunyadi-szobor mellett, a másik az Irgalmasok utcája-Jókai tér kereszteződésében kap helyet. A Kossuth tér is ünnepi díszt kap, a Széchenyi téren a Mindenki Karácsonyfája alatt az aranyszínű kisvonat mellett helyet kap majd egy új Betlehem is. Hamarosan pedig a többi városrészbe is megérkeznek a fenyőfák.