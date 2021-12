Sokan házilag készítik el adventi koszorújukat. Tegnap az alapkoszorút ezer forintért kínálták a pécsi vásárcsarnokban, amihez számos természetes alapdísz is beszerezhető. A fenyőágat 300 forintól kínálták, de fagyöngyöt, csipkebogyóágat, galagonyát, tuját, zsurlót, borostyánt is kínáltak, aminek ára mérettől függően változott, 500-tól 2000 forintig terjedt. Az előre elkészített adventi koszorúkért 2000 forintot kértek, és virgácsot is láttunk 300-ért.