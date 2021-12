A község az év folyamán több pályázatot is sikeresen megnyert, aminek köszönhetően különféle beruházások valósulhattak meg. A Szabadság utcai épületegység felújítását befejezték. A Magyar Falu Program keretein belül az önkormányzati épület belső felújítása, korszerűsítése megtörtént. A kultúrház belső tere is megújulhatott, az elnyert pályázat segítségével 80 éket és 10 db bankett asztalt sikerült vásárolniuk. Az épületek felújításán kívül az óvoda udvara is megújulhatott. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretein belül a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület foglalkoztató helyiség kialakítására nyert el támogatást, melyből az istálló épületét alakították ki.